Парки Серпухова опубликовали афишу мероприятий на неделю

С 29 сентября по 5 октября в парках городского округа Серпухов пройдет 13 регулярных мероприятий для жителей всех возрастов. Посетители смогут принять участие в занятиях по скандинавской ходьбе и историческим танцам, турнире по теннису, творческих встречах, настольных играх, интеллектуальных викторинах и полосе препятствий.

В парках имени Олега Степанова и Принарском пройдет областное мероприятие «Осень. Парки. Заряжай». Посетили поучаствуют в акции «Стихи в кармане», творческом мастер-классе «Закружилась листва золотая», поэтической площадке «Читаем Сергея Есенина», занятии по пейзажной фотографии и квесте, а также изготовить поделки из природных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.