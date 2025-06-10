Парки Реутова опубликовали программу мероприятий на выходные

Активности для жителей разных возрастов организуют в парках Реутова на этой неделе. Так, гости смогут поучаствовать в мастер-классах, тренировках и играх.

В Центральном парке уже завтра, 11 июня, для детей проведут футбольную тренировку. Ее организуют представители клуба «Чемпионика».

В четверг, 12 июня, все желающие смогут принять участие в занятиях йогой, творческом мастер-классе и игре в большие крестики-нолики. А на следующий день сотрудники центра «Головоломка» проведут занятия с песком для детей.

В субботу, 14 июня, для жителей состоятся функциональные тренировки, а в воскресенье, 15 июня, — занятие йогой у фонтана.

В парке «Фабричный пруд» 14 июня жители смогут поучаствовать в утренней пробежке или занятии скандинавской ходьбой. Вечером здесь покажут фильм «Онегин».

Посетить все мероприятия можно без возрастных ограничений.