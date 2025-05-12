Парки Реутова опубликовали афишу мероприятий на неделю

Жителей и гостей Реутова приглашают провести майские праздники активно и с пользой. Так, с 13 по 17 мая в Центральном парке и парке «Фабричный пруд» пройдут разнообразные культурно-спортивные мероприятия.

В Центральном парке 13 мая, во вторник, пройдут две утренние тренировки по стречингу с инструктором Марией — в 09:00 и 10:00 в Центре культуры и искусств на территории парка. Занятия помогут повысить гибкость, снять мышечное напряжение и восстановиться после рабочей недели. Для участия требуется предварительная запись по телефону: 89032617538. Вечером в 19:30 всех желающих ждет беговая тренировка с сообществом «БелкиRunners». Сбор у «Кофейни» за 10 минут до начала, после чего вместе отправятся на пробежку по маршрутам парка.

В четверг, 15 мая, программа снова начнется со стречинга с Марией в 09:00 и 10:00. После обеда, в 16:00 у сцены, состоится творческий мастер-класс в рамках проекта «Библиотека в парке», рассчитанный на взрослых и детей — участники создадут поделки, вдохновленные весенним настроением. В 16:30 начнутся подвижные игры — веселые эстафеты и активные занятия на свежем воздухе, которые подарят заряд бодрости и хорошее настроение.

В субботу, 17 мая, Центральный парк вновь превратится в спортивную площадку: в 10:00 «БелкиRunners» проведут утреннюю беговую тренировку (сбор у «Кофейни» в 09:50). В 11:00 у сцены стартует сеанс скандинавской ходьбы — популярного вида фитнеса, подходящего для всех возрастов и уровней подготовки.

В парке «Фабричный пруд» мероприятия начнутся в четверг, 15 мая. В 15:00 на ретро-площадке у деревянного домика возле сцены стартует танцевальная программа «Танцуй в парке», где под любимые мелодии прошлых лет можно будет не только потанцевать, но и пообщаться в теплой дружеской атмосфере. В 16:00 здесь же пройдет творческий мастер-класс от городской библиотеки — участники изготовят тематические поделки своими руками.

В субботу, 17 мая, парк «Фабричный пруд» станет центром спортивных активностей. В 09:00 начнется тренировка по скандинавской ходьбе (сбор у зоны тренажеров), а одновременно — беговая тренировка с сообществом «5 верст» (встреча у сцены в 08:50). Это отличная возможность начать выходной день активно и в приятной компании.

Программа мероприятий рассчитана на разные интересы — от спортивных тренировок до творческих занятий и развлекательных встреч. Каждый сможет найти занятие по душе и провести время на свежем воздухе с пользой для здоровья и настроения. Участие открыто для гостей парков всех возрастов.