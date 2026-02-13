Парки представят программу мероприятий на Масленицу в Воскресенске

Парки Воскресенска подготовили масленичную программу для гостей всех возрастов. С 16 по 22 февраля в усадьбе Кривякино и парке «Москворецкий» пройдут викторины, творческие мастерские, игровые программы и спортивные активности, приуроченные к празднованию Масленицы.

В парке усадьбы Кривякино для детей от шести лет организуют познавательные беседы и мастер-классы в павильоне у фонтана. На главной площади развернутся игровые программы для всех желающих. Ребята постарше смогут сыграть в шашки и шахматы, а также принять участие в караоке.

Для участников проекта «Активное долголетие» традиционно проведут занятия по северной ходьбе и масленичную программу «Тещины блины».

В парке «Москворецкий» во вторник юных гостей ждут на игровую программу и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду малышей от нуля лет приглашают на роллердром на «Веселую зарядку». В четверг в павильоне состоится мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?», а любители активного образа жизни вновь выйдут на северную ходьбу.

Организаторы напоминают, что мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за неблагоприятных погодных условий. Следить за актуальной афишей рекомендуется на официальных информационных ресурсах парков.