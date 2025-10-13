Парки Подмосковья проверят на готовность к зиме до 24 октября

Парки Подмосковья проверят на готовность к зиме. Специалисты оценят состояние уборочной техники, наличие инвентаря и уровень подготовки сотрудников к холодному сезону.

Парки будут проверять главы округов, сотрудники дирекций парков, регионального министерства благоустройства и других ведомств.

«Зимой парки Подмосковья остаются востребованными, их активно посещают жители и гости региона. Наша задача — обеспечить их безопасность и комфорт, учитывая сезонные особенности», — сказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он добавил, что зимой во многих парках будут работать лыжные трассы, катки, тюбинговые горки прокаты.

«В каждом парке создадим праздничную атмосферу с иллюминацией, украшенными входами, местами для фотосессий и музыкальным сопровождением», — сказал министр.

До 24 октября проверки пройдут в 27 округах, в том числе в Балашихе, Долгопрудном, Зарайске, Истре и других. До конца месяца специалисты осмотрят оборудование и убедятся в его исправности.