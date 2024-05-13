Парки Подмосковья посетили 1,5 миллиона человек за неделю | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 15:51 Парки Подмосковья посетили 1,5 миллиона человек за неделю Министерство благоустройства Московской области

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С 6 по 12 мая парки Подмосковья посетило более 1,5 миллиона человек. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

На День Победы в парках провели праздничные программы и концерты, которые посетили 293 тысячи человек. А за четыре выходных дня посещаемость парков составила более одного миллиона человек.

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Самыми посещаемыми на прошлой неделе стали парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкино, парк Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах и Центральный парк в Лыткарине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там можно найти экскурсии, концерты и спортивные программы, которые проводятся в городских парках.

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