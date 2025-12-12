Парки Подмосковья передадут первую партию писем Деду Морозу 15 декабря

В понедельник 15 декабря в парке «Раздолье» Одинцовского округа пройдет торжественный сбор и передача первой партии писем Деду Морозу, собранных в парках Московской области. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма региона, письма отправят вместе с волонтерами благотворительного фонда «Путь детства» в Великий Устюг.

Торжественная часть начнется в 13:00 с церемонии сбора писем в Резиденции Деда Мороза, встречи с зимним волшебником и Снегурочкой, а также чаепития. Вторую партию писем соберут 24 декабря в Резиденции в Наташинском парке Люберец и также отправят в Великий Устюг. В мероприятии примут участие более 30 делегаций из разных муниципалитетов Подмосковья, включая Воскресенск, Егорьевск, Истру, Лосино-Петровский, Мытищи, Солнечногорск и другие.

С 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Московской области работают 62 Резиденции и 116 Почт Деда Мороза. Все желающие могут прийти и отправить письмо с заветным желанием. В прошлом году торжественный сбор писем из подмосковных парков прошел в парке Мира Мытищ, тогда Деду Морозу передали более 13,5 тысячи писем из 45 городских округов.