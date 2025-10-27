Парки Павловского Посада опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести досуг в парках. На этой неделе там состоятся разнообразные спортивные и развлекательные бесплатные мероприятия.

В городском парке культуры и отдыха 28 октября в 15:00 пройдет заседание общественного совета. В среду, 29 октября, в 15:00 состоятся «Творческие посиделки».

Любителей активного образа жизни приглашают на энергичную разминку30 октября в 10:00 и 31 октября в 11:30. Также в пятницу, 31 октября, для самых маленьких гостей парка проведут игровую программу «Съедобное-несъедобное».

В понедельник, 27 октября, и в четверг, 30 октября в 17:00 состоятся занятия детского театрального кружка, а в эти же дни в 19:00 — театральной студии «Большая сцена».

Заняться йогой в городском парке культуры и отдыха можно будет 28 октября в 12:45, а в парке «Дубрава» — 31 октября в 12:45.

В воскресенье, 2 ноября, гостей парка ждут в 11:00 на творческие посиделки, а с 15:00 — на праздничную программу PRO женщин «Мы вместе».