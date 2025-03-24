Парки Павловского Посада опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Активные, спортивные и творческие события пройдут в парках Павлово-Посадского городского округа на этой неделе. Они стартуют уже завтра.

Традиционный «Спортивный вторник» состоится завтра в Парке культуры и отдыха. Здесь опытные тренеры проведут разминку на свежем воздухе.

В среду здесь организуют «Интеллект-пикник» — беседу на тему театра. В четверг для гостей парка состоятся игры и занятия при поддержке «Дирекции спортивных сооружений» и Детско-юношеской спортивной школы.

В пятницу состоится поэтическая встреча «Великие и талантливые». В этот раз ее посвятят авторам конца XIX — начала XX веков. Затем начнется концерт.

В субботу для детей проведут мастер-класс по лепке из пластилина. Занятие бесплатное.

В парке «Дубрава» во вторник организуют занятие йогой. Будет работать и музыкальная площадка «Элеквием». В четверг здесь пройдет творческое мероприятие, на котором гости парка смогут продемонстрировать свои таланты.