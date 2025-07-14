Парки Павловского Посада опубликовали программу мероприятий на эту неделю

На этой неделе в городском парке и парке «Дубрава» в Павловском Посаде проведут десятки мероприятий. Их можно посетить абсолютно бесплатно.

Уже завтра в городском парке пройдет встреча клуба «Мое лето». На нем обсудят летние фантазии и проверят местный огород. В среду утром состоится занятие зумбой, а вечером пройдет танцевальная тренировка.

В пятницу здесь проведут концерт «День счастливого человека». Семейные мероприятия организуют в субботу. Все желающие смогут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке».

Главное событие недели начнется в пять часов вечера. В рамках «Ночи в парке» будут работать фотозоны, пройдут мастер-класс «Под сиянием луны», настольные игры и выступление «Хищных птиц». В финале пройдет кинопоказ.

В парке «Дубрава» во вторник состоится День йоги. В среду организуют настольные игры, а в четверг — репетицию студии «Большая сцена».