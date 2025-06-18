Парки Павловского Посада опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Десятки событий пройдут в парках Павловского Посада на этой неделе. Жители смогут поучаствовать в музыкальных, спортивных и культурных активностях.

Уже завтра, 19 июня, в клубе городского парка состоится занятие «Красота лета. Красота души». Старт — в полдень.

В пятницу здесь пройдет музыкальная встреча. Она начнется в пять часов вечера.

В субботу днем для жителей будет работать мобильный передвижной пункт. Посетить его могут все желающие старше 18 лет.

В этот же день в парке «Меленки» пройдет фестиваль «Город танцует в парках». В нем поучаствует известный хореограф Егор Дружинин. Он и его команда оценят мастерство местных танцевальных коллективов.

Занятия йогой для жителей старше 55 лет проведут в парке «Дубрава» по вторникам и пятницам в час дня. Здесь же 22 июня любители творчества примут участие в «Мастерской рукоделия».