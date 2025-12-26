Парки Одинцовского округа отметили знаком качества «Дед Мороз рекомендует»

Конкурс «Дед Мороз рекомендует» проходит уже третий год в парках Подмосковья. В числе самых нарядных, комфортных и креативных оказался парк Одинцовского городского округа — «Раздолье».

Одинцовский парк получил сразу пять наград — за лучшую елку, лучшую резиденцию Деда Мороза, зону теплого очага, фотозону и комплексное оформление территории.

«Конкурс стал традицией, которую парки Подмосковья с нетерпением ждут. Это подтверждают цифры: в 2023 году мы собрали 98 заявок, в 2024 — 149, а в этом году их количество увеличилось до 184. Помимо этого, повышается уровень подготовки парков: резиденции Деда Мороза становятся шикарней, фотозоны креативней, а зоны теплого очага уютней», — рассказала директор «Мособлпарков» Ксения Васильева.

Парк Малевича также отмечен в номинации «Елка чудес», а парк Героев 1812 года признан лучшим в категории «Оживляя сказку». Победители получили почет и признание жителей округа — теперь их зимние пространства рекомендуют для семейных прогулок и праздничных фото.