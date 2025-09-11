Парки обработают от клещей в Павловском Посаде

В округе начался второй этап обработки парков от клещей. Работы по обработке парков, скверов и других общественных пространств проводятся с начала сентября, когда начинается второй пик активности клещей.

В администрации округа сообщили, что перед обработкой специалисты подготавливают территории парков. Они скашивают траву, а также ликвидируют остатки листвы и сухой травы

«На участке не должно быть животных и людей. Посещать парки можно будет только через 1-3 суток. Проводим обработку в безветренную сухую погоду. На каждом объекте после проведения работ размещаем информационные таблички с указанием контактных данных подрядной организации, применяемого препарата и разрешенных сроках выхода на обработанную территорию», — добавили в администрации округа.

Первый этап обработки парков и скверов Павловского Посада и Электрогорска от клещей проводился весной. По словам специалистов, регулярная обработка парковых зон позволяет значительно снизить риск укусов клещей.