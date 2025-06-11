Парки Наро-Фоминского округа опубликовали программу мероприятий

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в парках. Там ежедневно проходят спортивные и развлекательные мероприятия.

Взрослых и детей ждут в Центральном парке имени Вацлава Воровского в Наро-Фоминске, парке «Дубки» в поселке Калининец и парке «Мечта» в поселке Селятино. Посетители смогут послушать интересные лекции, поучаствовать в творческих мастер-классах и викторинах с призами.

Любителям здорового образа жизни предлагают активные разминки, занятия скандинавской ходьбой, йогой, аэробикой и нейрогимнастикой, открытые тренировки на свежем воздухе под руководством опытного тренера.