Парки Можайска опубликовали программу мероприятий на неделю

Развлекательные и спортивные события организуют для жителей и гостей округа на этой неделе. В том числе они коснутся темы Нового года.

Школа мастерства будет работать в парке в среду. На мастер-классе дети и взрослые будут работать с различными материалами, чтобы создать своими руками красивый предмет.

Детский новогодний день состоится в пятницу. Проведут эстафеты, подвижные игры, хороводы и традиционные новогодние развлечения со сказочными героями. Будет работать новогодняя мастерская.

В субботу в парке пройдет областное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество». Это программа с интерактивами, выступлениями творческих коллективов и праздничным оформлением.

В воскресенье откроется «Волшебная резиденция Деда Мороза». Здесь можно будет ощутить сказочную атмосферу, сделать памятные фото и пообщаться с главным волшебником зимы.

Также в этот день состоятся эстафеты, пройдет анимационная программа с играми, шутками и заданиями от ведущих. Все желающие смогут поучаствовать в викторине и мастер-классе «Слоеная свеча-елочка».