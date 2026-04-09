Парки Московской области стали победителями в нескольких номинациях премии «Парки России»

Фото: Вишняковский лесопарк, г. о. Балашиха / Министерство культуры и туризма Московской области

8 апреля организационный комитет III Всероссийской парковой премии «Парки России» назвал лауреатов в категории «Парк года». В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что регион стал лидером по числу заявок — на конкурс было подано 35 заявок от подмосковных парков.

Всего в 2026 году на участие в премии поступило 459 заявок в 32 номинациях. Среди участников были представители Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Нижегородской области и Республики Татарстан.

Парки Московской области заняли призовые места в нескольких номинациях:

* Номинация «Спортивный парк»: Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. * Номинация «Мемориальный парк»: Парк Победы в Наро-Фоминске. * Номинация «Парк в лесу / лесопарк»: Лесопарк «Соколиная гора» в Истре и Вишняковский лесопарк в Балашихе. * Номинация «Парк у воды»: Свердловский парк в Лосино-Петровском.

Торжественное награждение лауреатов и объявление победителей состоится 22 апреля 2026 года в Москве в рамках Международной выставки-конференции ParkSeason Expo. Это главное парковое событие Российской Федерации и стран БРИКС.

Всероссийская парковая премия «Парки России» — совместный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, подкомитета по управлению городскими парками и развитию общественных пространств Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.