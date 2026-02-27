Парки Лыткарина очистили от снега

В округе развернута масштабная кампания по ликвидации последствий снегопадов, целью которой стало возвращение паркам и лесопарковым зонам их привычного облика. Основные усилия сосредоточены на двух точках притяжения жителей: лесопарке «Волкуша» и территории, прилегающей к Дворцу культуры «Мир».

По данным Министерства благоустройства Московской области, всего за последние 11 дней с этих территорий было вывезено 100 тысяч кубометров снега.

«Чтобы представить этот объем, достаточно вообразить длинную колонну из тысяч груженых самосвалов. Такая интенсивность уборки позволила в кратчайшие сроки освободить прогулочные зоны от „снежного плена“. В борьбе со стихией задействовано более 60 специалистов ручной уборки и 40 единиц специализированной дорожной техники», — сообщили специалисты.

Работа ведется по четко отработанному алгоритму. Первый приоритет: входные группы, центральные аллеи и парковочные пространства. Второй этап — расчистка второстепенных дорожек, ведущих вглубь парков, а также игровых городков и спортивных площадок.

Особое внимание уделяется борьбе с гололедом. После механической уборки все пешеходные маршруты обрабатываются противогололедными составами.