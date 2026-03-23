Парки Лосино-Петровского опубликовали программу мероприятий на неделю

Для жителей округа подготовили анимационные, спортивные и творческие активности. Мероприятия пройдут в двух парках округа.

23 марта в 16:00 в Лосино-Петровском парке в зоне у очага состоится анимационная программа «Синоптики в парке», затем — спортивно-игровая «Быстрый, как ветер» и викторина «Угадай время года». 27 марта с 16:00 здесь же пройдут мероприятия «Ну, актер!», игра «Ловкий и внимательный» и викторина «Самый мудрый».

23 марта в 17:00 в Свердловском парке у сцены организуют спортивный забег «Быстрее ветра», а в 17:30 в творческой мастерской — дидактическую игру «Угадай время года». 28 марта в 12:00 здесь начнется тренинг по актерскому мастерству «Театр внутри нас», затем пройдет развлекательная программа «Я — актер!» и спортивное событие «Сценическое движение».

Все мероприятия бесплатные и предназначены для всех возрастов. Подробности и возможные изменения публикуют в социальных сетях парков.