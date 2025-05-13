Парки Лосино-Петровского опубликовали программу мероприятий на неделю

На этой неделе в парках Лосино-Петровского проведут спортивные и развлекательные мероприятия. Жителей и гостей округа приглашают посетить творческие мастер-классы, физкультурные занятия, увлекательные квесты и зажигательные концерты.

Так, в Свердловском парке 12 мая в 17:00 все желающие смогут поиграть в городки. В Лосино-Петровском парке в 17:00 состоится занятие по актерскому мастерству. Гостей парка также приглашают на анимационную программу, которая пройдет в 17:30. Следом за ней, в 18:00, проведут творческий мастер-класс.

Во вторник, 13 мая, Свердловский парк ждет гостей на игру в «Мафию», а в 14:30 пройдет творческий мастер-класс. Любителей физической активности ждут в Лосино-Петровском парке в 17:00 на танцевальную зарядку. В 17:30 там подготовили флешмоб, а в 18:00 — творческий мастер-класс.

Поиграть в городки можно в Свердловском парке 14 мая в 17:00, а в 18:30 посетить мастер-класс. В 19:30 активных жителей ждт на тренировку по зумбе. Занятие по скандинавской ходьбе проведут в Лосино-Петровском парке в 10:15, в 17:00 все желающие соберутся, чтобы поучаствовать в анимационной программе. Творческий мастер-класс проведут в 17:30, а в 18:00 — настольные игры.

В четверг, 15 мая, в 18:00 в Свердловском парке любителей игр ждет «Мафия», все желающие посетят в 18:30 анимационную программу. Там же, но уже 16 мая в 17:00 проведут игру в городки. Также гостей Свердловского парка в пятницу ждет праздничное мероприятие «Открытие теплого сезона»: увлекательный квест, творческий мастер-класс для детей, концерт и зажигательная дискотека.

Утро субботы начнется в Свердловском парке с анимационной программы, которую проведут в 11:00. В 12:00 все желающие поиграют в шахматы, а в 12:30 посетят творческий мастер-класс. В тот же день состоится спортивное мероприятие «Семейные старты». В программе — патриотический квест «По следам героев», мастер-классы, радиоспектакль и зажигательная концертная программа. А Лосино-Петровский парк в субботу в 12:00 приглашает гостей на открытый урок кружка «Шаолинь-цюань».

Вход на все мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 0+.