Парки Лосино-Петровского опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Спортивные и развлекательные события пройдут на этой неделе в парках Лосино-Петровского. Для жителей организуют игровые программы, консультации медиков и различные мастер-классы.

Так, уже завтра, 18 июня, в Лосино-Петровском парке состоятся занятие по скандинавской ходьбе, игра в городки, мастер-класс по аппликации и тренировка по зумбе. 19 июня здесь проведут мастер-класс по лепке.

В Свердловском парке 19 июня организуют игровую программу, шахматный турнир и мастер-класс по спортивно-бальным танцам. А в пятницу и субботу — анимационную программу. В субботу гости также смогут поучаствовать в тренировке по зумбе.

Мероприятие «Все за спорт» проведут в Свердловском парке 21 июня. Все желающие смогут принять участие в зарядке, занятии по футболу, мастер-классах по самообороне и спортивно-бальным танцам и программе для всей семьи «Веселые старты».

Кроме того, на пирсе пройдет акция «Фото за комплимент» от фотостудии «В моменте». Также здесь можно будет побывать на персональной фотовыставке «Энергия чемпиона».

«Вечер памяти» организуют в Свердловском парке 22 июня. Его приурочат ко Дню памяти и скорби. Гостям парка покажут документальный фильм «Дети войны». Также проведут викторину и мастер-класс по созданию вечной гвоздики.

Отметим, что посетить мероприятия могут все желающие без возрастных ограничений.