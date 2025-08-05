Парки Лосино-Петровского опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Тематические, культурные и спортивные события организуют в Лосино-Петровском на этой неделе. Для жителей проведут игровые программы, выставки и интеллектуальные состязания.

Сегодня в Свердловском парке проведут программу к Международному дню светофора. Жители смогут принять участие в играх, спортивных состязаниях и творческом мастер-классе. Начало — в пять часов вечера.

В четверг, 7 августа, здесь же можно будет сыграть в настольные игры. А 9 августа побывать на тренировке по пилатесу.

В пятницу, 8 августа, в Лосино-Петровском парке организуют игровую программу, викторину и мастер-класс по спортивно-бальным танцам. 9 августа здесь проведут эстафеты. Начало — в пять часов вечера.

В субботу, 9 августа, в Свердловском парке состоится мероприятие «Фестиваль спорта. Победа». Для гостей парка будут работать тематическая фотозона и зона освежающих напитков, пройдет легкоатлетический марафон.

Также здесь откроют персональную выставку фотохудожника Александра Яблонских, состоятся мастер-класс по тхэквондо, показательное выступление коллектива по художественной гимнастике, мастер-класс и показательное выступление по самбо, а также турнир по мини-футболу.

Все мероприятия можно посетить бесплатно без возрастных ограничений.