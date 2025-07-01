Парки Лосино-Петровского опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Спортивные и развлекательные мероприятия пройдут в парках Лосино-Петровского на этой неделе. Для жителей организуют мастер-классы, настольные игры и тематические программы.

Мероприятия ко Дню ГИБДД проведут в четверг, 3 июля, в Лосино-Петровском парке. Они начнутся в 11 часов. Здесь продемонстрируют транспортные средства Госавтоинспекции, проведут час безопасности и соревнования для детей.

Анимационная программа, мастер-класс по спортивно-бальным танцам и настольная игра состоятся в той же локации уже 4 июля. Старт событий в два часа дня.

В воскресенье, 6 июля, в этом парке пройдут игровая программа, мастер-классы по ИЗО и спортивно-бальным танцам. Начало также в два часа дня.

Программы запланировали и в Свердловском парке. Здесь в полдень 5 июля начнется игровая программа с настольными играми и тренировкой по зумбе.

На следующий день, 6 июля, в то же время проведут спортивно-игровую программу и викторину. Посетить события бесплатно могут все желающие без возрастных ограничений.