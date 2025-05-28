Парки Лосино-Петровского округа опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в парках. На этой неделе там пройдут разнообразные спортивные, творческие и развлекательные мероприятия.

В Свердловском парке 28 мая в 17:00 можно поиграть в городки, в 18:30 состоится мастер-класс «Золотая рыбка» от ЦРТ «Мозаика», а в 19:30 — танцевальная тренировка по зумбе и фитнесу. 29 мая в 18:30 для старшего поколения проведут занятие по скандинавской ходьбе с клубом «Активное долголетие». А 30 мая в 18:30 гостей парка приглашают на анимационную программу «Мой веселый яркий мяч».

31 мая с 11:00 в Свердловском парке начнется интерактивная анимационная программа «Терем-Теремок», а в 12:00 можно сразиться в шахматы на лавочках Дружбы. В этот же день в 13:00 в парке стартует танцевальный фестиваль DK DANCE для всех, кто любит ритм, движение и хорошее настроение. Программа мероприятия включает творческие активности, танцевальные мастер-классы, гала-концерт и дискотеку с DJ-сетом.

1 июня в 11:00 в Свердловском парке состоится масштабное мероприятие «Город профессий», приуроченное ко Дню защиты детей. Будет работать ярмарка профессий, где каждый сможет попробовать себя в разных направлениях. Гостей праздника также ждут интерактивная игровая анимационная программа, раздача мороженого, шоу мыльных пузырей, фестиваль красок Холи, костюмированное шествие и множество других сюрпризов.