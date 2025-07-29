Парки Лосино-Петровского округа опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. На этой неделе там подготовили спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

Во вторник, 29 июля, в Свердловском парке пройдут тренировки по зумбе: Zumba Kids — в 19:00, Zumba — в 19:30. 31 июля в 19:00 в парке также состоится тренировка Zumba, а в 19:30 стартует мастер-класс по бачате.

В пятницу, 1 августа, Свердловский и Лосино-Петровский парки приглашают на игровую (в 17:00) и спортивно-игровую (в 17:30) программы. Творческий мастер-класс проведут в Свердловском парке в 18:00, а в Лосино-Петровском в 18:00 состоится викторина.

В субботу, 2 августа, в Свердловском парке в 11:00 начнется тренировка по пилатесу. В этот же день всех желающих ждут на мероприятие «Культурный код Подмосковья». В программе: тематические мастер-классы, увлекательный квест-игра, фотовыставка и концерт.

В воскресенье, 3 августа, в Свердловском парке в 17:00 начнется анимационная программа, в 17:30 — спортивно-полосатые старты, а в 18:00 — викторина.

В Лосино-Петровском парке в 13:00 состоится анимационная программа, в 13:30 — веселые старты, а в 14:00 — викторина.