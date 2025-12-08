Парки Лосино-Петровского округа опубликовали новую программу мероприятий

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. На этой неделе там пройдут бесплатные предновогодние мероприятия — спортивные и развлекательные программы, веселые игры и творческие мастер-классы, а также встречи с Дедом Морозом.

10–12 декабря с 17:00 до 19:00 все желающие смогут посетить резиденцию Мороза Ивановича в Свердловском парке.

В субботу, 13 декабря, в 15:00 состоится встреча с Дедом Морозом. В 16:00 в избе Мороза Ивановича пройдет творческий мастер-класс по росписи елочных шариков «Мастерская снеговичков», в 17:00 на сцене парка начнется игровая программа «Снеговичьи потехи», а 17:30 в избе проведут интерактивную викторину.

В воскресенье, 14 декабря, в 14:30 Свердловский парк приглашает на веселые состязания «Мама, папа, я — спортивная семья». В 15:00 также состоится встреча с Дедом Морозом и сказочными эльфами, а в 16:00 начнется еще один творческий мастер-класс.

13 декабря в 12:00 в Лосино-Петровском парке на площадке пройдет анимационная игровая программа «Лепим, лепим ком большой». В 12:20 стартует спортивная программа «Зимний марафон», а в 12:50 состоится мастер-класс по написанию писем Деду Морозу «Мастерская Снеговичков».