Парки Лосино-Петровского анонсировали программу мероприятий на неделю

На этой неделе в парках городского округа Лосино-Петровский запланированы интересные спортивные и развлекательные события для местных жителей. Все мероприятия будут проходить на свежем воздухе, поэтому организаторы рекомендуют одеваться по погоде.

Так, 19 февраля в Лосино-Петровском парке в 10:15 стартует скандинавская ходьба в рамках проекта «Активное долголетие». Приглашаются все желающие старше 50 лет.

20 февраля в Свердловском парке с 15:30 до 16:40 пройдет спортивно-анимационная программа, детская анимация и развивающая беседа, которые подарят участникам отличное настроение и положительные эмоции.

22 февраля мероприятия в Лосино-Петровском парке начнутся в 10:00 с спортивной анимации, затем в 10:30 пройдет анимационная программа, а в 10:50 — развивающая беседа. В этот же день, в Свердловском парке в 12:00 состоится открытая тренировка от фитнес-клуба SPORTZAL.

23 февраля в Свердловском парке в 14:00 пройдет праздничное мероприятие «Разрешите поздравить», где гостей ожидает анимационно-игровая программа, концерт, полевая кухня, мастер-класс от школы программирования KIBERone и множество других активностей.