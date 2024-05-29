Парки Лобни подключили к центральным системам водоснабжения и канализации

Пресс-служба городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба городского округа Лобня

Масштабное обновление коммунальной инфраструктуры продолжается в Лобне. Там завершили работы по подключению парков «Река времени» и «Москвич» к центральным системам водоснабжения и канализации.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова сообщила о завершении замены трубопровода отопления и горячего водоснабжения на улице Чехова и установке душевых на стадионе «Труд».

Кроме того, специалисты отремонтировали освещение на футбольном поле в Луговой, очищены от рекламы остановки на улице Железнодорожной, покошены газоны и обновлены входные группы на улице Юности.

Также проведены работы по восстановлению газонов, пострадавших в зимний период, на улице Авиационной и посажены кустарники на Юбилейной улице.

Особое внимание уделяется состоянию детских площадок: заменен песок в песочницах на улицах Ленина, Крупской, Чехова; отремонтировано детская игровая площадка на улице Ленина, 19. Также в порядок привели качели у пруда в парке «Москвич».

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