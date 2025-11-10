Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на неделю

Развлекательные и спортивные события организуют на этой неделе для жителей Лобни. Они пройдут в парках округа.

Творческие мастер-классы и вечерняя встреча «Чайный Клуб Настольных Героев» пройдут в Центральном парке культуры и отдыха. Также здесь состоятся ретродискотеки, занятие скандинавской ходьбой, тренировка по брейку и традиционный забег от клуба «5 верст».

Мастер-классы также состоятся и в парке «Киово». Кроме того, здесь организуют игру «Мафия» и уличные игры.

Занятие с кинологом и показ кино состоятся в Лобненском лесопарке 15 ноября. Также 15 и 16 ноября для посетителей парка «Река времени» проведут веселые старты, детскую дискотеку, физкульт-минутку и викторину.

Поучаствовать в мероприятиях могут все желающие бесплатно и без возрастных ограничений. Полную афишу можно найти на страницах в соцсетях парков.