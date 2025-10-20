Сегодня 15:35 Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на неделю 0 0 0 Фото: Парк «Киово» в Лобне осенью / Медиасток.рф Подмосковье

Лобня

Парки

Жителей и гостей городского округа приглашают провести время в парках. С 20 по 26 октября там пройдут бесплатные развлекательные и спортивные мероприятия.

В Центральном парке культуры и отдыха с 23 по 26 октября состоятся творческие мастер-классы, детская дискотека и настольные игры. Любителей спорта приглашают на скандинавскую ходьбу, тренировку по брейку и традиционный забег проекта «Пять верст».

В парке «Река времени» 22 и 23 октября состоятся «Веселые старты», физкультминутка, викторина и квест.

В парке «Киово» с 24 по 26 октября посетителей ждут «Веселые старты», классы и настольные игры. В Лобненском лесопарке 23 октября проведут настольные игры, мастер-класс, а также занятие с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке собак.