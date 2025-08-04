Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. В первую неделю августа там проведут различные спортивные и развлекательные бесплатные мероприятия.

Центральный парк культуры и отдыха во вторник, 5 августа, приглашает на занятия по художественной гимнастике, а в среду, 6 августа, на мастер-класс в стиле латино. В четверг, 7 августа, пройдут два творческих мастер-класса и ретродискотека. В пятницу, 8 августа в парке состоятся занятия по скандинавской ходьбе, ретро-дискотека и мастер-класс по танцевальной пластике.

В парке «Река времени» во вторник, 5 августа, пройдут квест, викторина и физкультминутка, а в среду, 6 августа — анимационная программа, викторина и веселые старты.

В лобненском лесопарке в четверг, 7 августа состоится мастер-класс, а также настольные игры и спортивные активности. В субботу, 9 августа, кинолог приглашает владельцев собак на занятие по бытовому послушанию.