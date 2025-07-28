Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на неделю

Фото: Парк культуры и отдыха в Лобне / Медиасток.рф

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. На текущей неделе, с 28 июля по 3 августа, там организовали ряд развлекательных и спортивных мероприятий.

В Центральном парке культуры и отдыха состоятся занятия по йоге и скандинавской ходьбе с Еленой Александровой, тренировки по самбо, забег от команды Бегло, Чайный клуб настольных героев и дискотека «Молоды душой».

Парк «Река времени» 29 и 30 июля приглашает на викторины, физкультминутку, веселые старты и квест.

В Лобненском лесопарке с 29 июля по 2 августа можно будет поиграть в настольный теннис, посетить мастер-класс и размяться на физкультминутке. Для владельцев собак опытный кинолог проведет занятие по бытовому послушанию и трюковой дрессировке.

В парке «Киово» 1 и 2 августа состоятся квест, мастер-класс, викторина, физультминутка, занятие по хатха-йоге и детская дискотека.

Вход на все мероприятия свободный.