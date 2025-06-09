Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести время в парках. С 9 по 15 июня там пройдут разнообразные бесплатные развлекательные и спортивные мероприятия.
10 и 11 июня в парке «Река времени» проведут викторины и анимационную программу, физкультминутку, «Веселые старты» и квест.
Посетителей Лобненского лесопарка 10 и 14 июня ждут мастер-класс, физкультминутка, настольные игры и теннис, а также занятия с кинологом по бытовому послушанию.
В парке «Киово» 13 июня состоятся квест «Мафия», мастер-класс, физкультминутка и детская дискотека, а 14 июня — викторина и «Веселые старты».
Центральный парк культуры и отдыха 13 и 14 июня приглашает на творческие мастер-классы, спортивные эстафеты, скандинавскую ходьбу с Еленой Александровой, самбо и забег проекта «Пять верст». В парке также можно будет поиграть в настольные игры и потанцевать на дискотеках для детей и взрослых.
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