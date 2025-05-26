Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 26 мая по 1 июня там будут проходить разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия.
В Центральном парке культуры и отдыха жителей с 27 по 31 мая организуют настольные игры и творческий мастер-класс. Любителям спорта предлагают занятия скандинавской ходьбой с Еленой Александровой, самбо и настольным теннисом, эстафеты и забег проекта «Пять верст». В парке также состоятся детская дискотека и танцы в стиле ретро для старшего поколения «Молоды душою».
27 и 28 мая гостей парка «Река времени» ждут анимационная программа и викторины. «Веселые старты», квест и физкультминутка.
27 и 31 мая в Лобненском лесопарке жителей пройдут мастер-класс и настольные игры, физкультминутка, настольный теннис и занятия с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке.
29 мая для посетителей парка «Киово» проведут детскую дискотеку и викторину. На 30 мая запланированы «Веселые старты», мастер-класс, физкультминутка и квест «Мафия». Вход на все мероприятия свободный.
День защиты детей в Богородском округе отметят праздничными концертами
Выездная встреча на тему духовных ценностей прошла в Богородском округе
Мастер-класс по акварельной живописи прошел в Мытищах
Фестиваль «Город профессий» ко Дню защиты детей пройдет в Подольске 1 июня
Подмосковные школьники получили 29 наград на всероссийском научном конкурсе
Подмосковные спортсмены выиграли 8 медалей на первенстве России по боксу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте