Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 26 мая по 1 июня там будут проходить разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия.

В Центральном парке культуры и отдыха жителей с 27 по 31 мая организуют настольные игры и творческий мастер-класс. Любителям спорта предлагают занятия скандинавской ходьбой с Еленой Александровой, самбо и настольным теннисом, эстафеты и забег проекта «Пять верст». В парке также состоятся детская дискотека и танцы в стиле ретро для старшего поколения «Молоды душою».

27 и 28 мая гостей парка «Река времени» ждут анимационная программа и викторины. «Веселые старты», квест и физкультминутка.

27 и 31 мая в Лобненском лесопарке жителей пройдут мастер-класс и настольные игры, физкультминутка, настольный теннис и занятия с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке.

29 мая для посетителей парка «Киово» проведут детскую дискотеку и викторину. На 30 мая запланированы «Веселые старты», мастер-класс, физкультминутка и квест «Мафия». Вход на все мероприятия свободный.