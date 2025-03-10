Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Десятки событий проведут в парках Лобни с 10 по 16 марта. Жители смогут поучаствовать в играх, мастер-классах и спортивных состязаниях.

Поиграть в «Денежный поток», проверить свои силы на стартах от бегового движения «5 верст», а также сделать авторские изделия на тематических мастер-классах смогут все желающие в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Кроме того, в субботу, 15 марта, здесь проведут ретро-дискотеку «Молоды душою» 50+.

Спортивные конкурсы организуют и в парке «Киово». Здесь также состоятся мастер-класс, подвижные игры и квест «Мафия».

Стать участником настольных игр, творческих занятий по плетению бисером, а также занятий с кинологом по дрессировке животных можно будет в Лобненском лесопарке. А квест, викторину и «Веселые старты» проведут в парке «Река времени».

Посетить мероприятия могут все желающие с шести лет.