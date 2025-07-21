Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Фото: Парк культуры и отдыха в Лобне / Медиасток.рф

Развлекательные и спортивные события организуют в парках Лобни на этой неделе. Для жителей подготовили в том числе необычные занятия.

Творческие мастер-классы и ретродискотека пройдут в Центральном парке культуры и отдыха с четверга по воскресенье. Также здесь будет работать чайный клуб настольных героев, состоятся занятия йогой и пилатесом, скандинавской ходьбой и тренировка по самбо.

Большая программа запланирована и в парке «Киово». Там организуют занятие китайским языком, квест «Мафия», мастер-класс, викторину и детскую дискотеку. Также пройдут занятия хатха и кундалини-йогой.

Гости Лобненского лесопарка смогут принять участие в мастер-классе, настольных играх, спортивных тренировках и занятиях с кинологом. Мероприятия состоятся 24 и 26 июля.

Квест, викторины, анимационную программу и веселые старты подготовили в парке «Река времени». Программа рассчитана на 22 и 23 июля.

Все события можно посетить абсолютно бесплатно. Принять участие в них могут жители старше шести лет.