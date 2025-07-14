Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Фото: Парк культуры и отдыха в Лобне / Медиасток.рф

Спортивные и развлекательные события организуют в парках Лобни на этой неделе. Жителей приглашают принять в них участие абсолютно бесплатно.

Завтра и послезавтра в парке «Река времени» проведут «Веселые старты». Гости примут участие в квесте, физкульт-минутке, анимационной программе и викторинах.

В четверг, 17 июля, и в субботу, 19 июля, в Лобненском лесопарке состоятся настольные игры, мастер-класс, физкульт-минутка, игра в настольный теннис и занятия с кинологом.

Программу подготовили и в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь пройдут занятия скандинавской ходьбой, а также открытые тренировки по самбо и йоге. Все желающие смогут поучаствовать в забеге «5Верст», творческих мастер-классах и ретро-дискотеке.

В субботу, 18 июля, в парке «Киово» организуют викторину, мастер-класс, физкульт-минутку, квест «Мафия» и детскую дискотеку.

Вход на все мероприятия свободный для жителей старше шести лет.