Парки Лобни анонсировали программу мероприятий на неделю

С 10 по 16 февраля в парках Лобни пройдут разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия для жителей и гостей города. Организаторы обещают насыщенную программу и приглашают всех желающих присоединиться.

В Центральном парке культуры и отдыха запланированы занятия в вокальной студии, творческие мастер-классы, настольная игра «Денежный поток» и интерактивная программа на катке.

В парке «Киово» гостей ждут творческий мастер-класс, физкультминутка и увлекательный квест «Мафия».

Лобненский лесопарк приглашает на настольные игры, мастер-классы и встречу с кинологом.

А в парке «Река времени» состоятся занятие по ориентированию с Александром Черноусовым, квест «Следы невиданных зверей» и викторина «Зверье мое».