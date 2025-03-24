Парки Ленинского округа опубликовали программу мероприятий на неделю

Парки Ленинского городского округа приглашают жителей и гостей на прогулки и увлекательные мероприятия. До 30 марта в лесопарках и зонах отдыха округа пройдет насыщенная игровая, культурная и спортивная программа.

Уже 26 марта в лесопарках «Высота» и «Апаринки» стартуют детские развивающие программы. В 11:00 начнется мероприятие «Играем в парке», а в 12:10 ребят ждет увлекательная программа «Кудесница-весна».

В Тимоховском парке 27 марта с 11:30 до 13:40 пройдут развлекательно-спортивные занятия для детей, а также эко-уроки, где маленькие участники смогут узнать больше о природе и экологии.

Центральный парк города Видное готовится принять посетителей 28 марта. Здесь запланированы такие мероприятия, как «Весенняя дискотека», «Солнечный зайчик», «Зажигайка» и другие программы для детей разных возрастов. Аналогичная программа состоится 30 марта в Расторгуевском парке.

«В выходные дети смогут поиграть в увлекательные игры, потанцевать под веселую музыку, сделать поделки своими руками и провести время с аниматором. Мы приглашаем всех жителей и гостей города присоединиться к нашим мероприятиям в парках Видного», — рассказали в пресс-службе администрации Ленинского округа.

Организаторы уточнили, что подробное расписание мероприятий можно найти на страницах городских парков в социальных сетях.