Парки Ленинского округа опубликовали программу мероприятий на неделю

На этой неделе в парках Ленинского округа для жителей подготовили развлекательные мероприятия и активности. Взрослые и дети примут участие в творческих мастер-классах, спортивных тренировках, подвижных играх и экологических уроках.

Для самых маленьких 16 апреля в парке «Апаринки» и лесопарке «Высота» организуют игровую программу и весеннюю мастерскую «Кудесница-весна». Принять участие в спортивных и развлекательных программах приглашает 17 апреля Тимоховский парк. Там же проведут экологические уроки и весеннюю мастерскую, где ребята создадут поделки.

В Центральном парке 18 апреля пройдет насыщенная игровая программа с танцами, играми, мастер-классами и другими активностями. Расторгуевский парк Ленинского городского округа приглашает гостей поучаствовать в зажигательных танцах, мастер-классах и других мероприятиях.

«Приглашаем всех жителей и гостей Ленинского округа присоединиться к мероприятиям в парках и насладиться яркими моментами вместе. Следите за информацией в наших социальных сетях», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Вход свободный, возрастное ограничение: 0+