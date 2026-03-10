Парки Коломны и Озер опубликовали спортивную программу на неделю

В общественных пространствах округа пройдут спортивные активности и сдача нормативов по физической подготовке. Мероприятия рассчитаны на детей и взрослых.

В среду коломенский сквер имени В. А. Зайцева приглашает сторонников здорового образа жизни на разминку и тренировку. В этот же день парк «Сосновый бор» в Озерах ждет желающих на пробежку, а в субботу здесь можно будет выполнить нормативы «Готов к труду и обороне».

В четверг в парке Мира в Коломне состоятся разминка и занятие по общей физической подготовке. В субботу любителей бега ждет традиционный забег сообщества «5 верст».

Программа выходного дня начнется с интеллектуальной игры, после которой пройдут подвижные игры. Затем стартует акция «Безопасное детство»: детям и родителям расскажут о правилах поведения на улице и о том, как избежать опасных ситуаций на дорогах. Завершатся мероприятия развлекательной программой.