Парки Истры опубликовали программу мероприятий на неделю

На этих выходных во всех парках Истры пройдут спортивные и развлекательные мероприятия. Вход для всех желающих бесплатный.

Мероприятия пройдут в Центральном городском парке, Лесопарке «Шишкин лес», Парке «Фабричный», Парке набережной реки Песочная, Парке Павловская Слобода. Тут каждый найдет для себя занятие по душе. Проведут спортивные забеги и зарядки: Всероссийское беговое движение «5 верст» организовывает утренний забег, а активное долголетие — Функциональную тренировку «Движение — жизнь» (55+), а также Скандинавскую ходьбу.

А для тех, кто любит более спокойный отдых, также в парках каждые выходные проходят разные мастер-классы, к примеру в эту субботу научат рисовать последний день весны. Или можно будет принять участие в анимационной программе «Музыкальные игры».Каждая из программ подходит под все возрасты, поэтому отдохнуть в парках можно всей семьей.

Посмотреть расписание мероприятий можно в канале парков.