Парки Истры обработали от клещей

Обезвредили вредителей уже в четырех парках: в Центральном городском — это более 100 тысяч квадратных метров, в парках Фабричный и Гучково — 46 тысяч квадратных метров, парке на набережной реки Песочная — примерно шесть тысяч квадратных метров.

Кроме этого, обработали пляжную зону рядом с улицей Ленина — шесть тысяч квадратных метров. Площадь обработки в этом году превысила прошлый на 150 тысяч квадратных метров и составила 265.

На следующей неделе проведут такую же работу в лесопарке Шишкин лес и в парке Павловская Слобода — очистят 101 тысячу квадратных метров.

Клещи опасны для здоровья и могут привести к различным инфекционным заболеваниям: эрлихиозу, клещевому тифу и параличу, и другим. При укусе нужно обратиться к врачу или позвонить в 112.