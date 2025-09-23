Парки и скверы в Коломне обработали от клещей

В городском округе Коломна провели акарицидную обработку. Специальные химические препараты от клещей распылили в сквере имени Василия Зайцева, парке Мира, Запрудском парке, а также в Озерах в парках «Дубки» и «Сосновый бор» и в парке села Непецино.

Для обработки специалисты применили профессиональные средства. Посетителей парков и скверов, в том числе родителей с малышами и владельцев животных, предварительно оповестили о мероприятии.

Напомним, что при акарицидной обработке на траву и газон распыляют специальные химические препараты. Они приводят к гибели паразитов. Клещи живут в основном в траве, поэтому деревья опрыскивают только у основания.

Сегодня, 23 сентября, через два дня после проведения процедуры, газоны уже полностью безопасны жителей Коломны и их питомцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.