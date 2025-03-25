Парки и скверы Истры обработают от клещей в апреле

С устойчивыми положительными температурами в муниципальном округе Истра коммунальные службы начнут обрабатывать общественные пространства от клещей. Планируется, что приступят в середине апреля.

Обработка территорий с применением химических препаратов против кровососущих, а также их яиц и личинок называется акарицидной обработкой и проводят ее каждый год весной, в этом году из-за малоснежной зимы и резкого наступления тепла приступят раньше срока. Прежде чем провести обработку, необходимо подготовить территории: убрать мусор, отчистить газоны от сухой травы и опавших листьев.

Обработают эффективным средством «Таран», оно еще уничтожает тараканов, муравьев, клопов, блох, мух и комаров. Но действует препарат только при отсутствии осадков и влажности.

После обработки развешиваются объявления об этой работе, чтобы жители знали и старались не выгуливать собак в этих местах и не гулять там с детьми, пока вещество не впитается в почву.