Парки Егорьевска подготовили к зимнему сезону

Администрация округа объявила о полном завершении масштабной плановой подготовки городских парковых зон к предстоящему холодному сезону. Все необходимые работы по оснащению специальной техникой, инвентарем и расходными материалами, требующимися для зимнего содержания территорий, выполнены в соответствии с установленными сроками.

Особое внимание в процессе подготовки было уделено вопросам обеспечения безопасности посетителей. Представители администрации доложили о полной укомплектованности всех парковых служб Егорьевска всем необходимым для оперативной и качественной уборки снега, расчистки дорожек и борьбы с обледенением.

«Мы обеспечили полную укомплектованность всем необходимым оборудованием и материалами, начиная от традиционного инвентаря, такого как лопаты и скребки, и заканчивая достаточными запасами высококачественной гранитной крошки, предназначенной для посыпки пешеходных дорожек и эффективной борьбы с гололедом на обширных территориях парков», — отметили в пресс-службе администрации.