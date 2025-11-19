Парки Дмитровского округа опубликовали программу мероприятий на выходные

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести выходные на свежем воздухе. Разнообразные культурные и спортивные мероприятия состоятся 22 и 23 ноября в парках имени Ивана Лямина в Яхроме и «Сосновый бор» в Дмитрове.

В субботу, 22 ноября, в парке в Яхроме в 10:00 начнется оздоровительная разминка, которую проведут инструкторы ФОК «Свобода». Спортивную программу в 10:30 продолжит эстафета.

В этот же день в парке «Сосновый бор» с 11:00 до 14:00 состоится сказочное путешествие с участием ростовых кукол, интерактивными игровыми точками и викториной по произведениям Евгения Шварца. В 16:00 гостей ждет развлекательная программа «Осенняя кутерьма» и творческий мастер-класс «Сувенир любимой маме» от Центра культурного развития «Синьковский». А в 17:00 состоится мастер-класс «Сделано в парке» от сотрудников ПКиО «Березовая роща».

В воскресенье, 23 ноября, парк «Сосновый бор» приглашает на семейные мероприятия. В 16:00 пройдет «День чудесных превращений» с играми, конкурсами и веселыми состязаниями для детей и родителей от Центра культурного развития «Яхромский». Для детей проведут мастер-класс «Создай свое чудо». В 17:00 также состоится творческий мастер-класс «Сделано в парке».