Парки Дмитрова опубликовали программу мероприятий на Масленичную неделю

Десятки мероприятий пройдут на этой неделе в парках Дмитровского округа. Для жителей подготовили концерты, игровые программы, чаепития и мастер-классы.

Народные гуляния состоятся в первый день весны в парке «Сосновый бор». Здесь выступят фольклорные коллективы, пройдут развлекательные программы для детей и взрослых.

Кроме того, будут работать самоварная станция с горячим чаем и бесплатная раздача блинов. Все желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах и сделать фото на память в праздничной фотозоне.

«Масленица — это праздник, когда мы собираемся вместе, чтобы проводить зиму и встретить весну с радостью и теплом в сердце. Мы постарались сделать программу максимально разнообразной, чтобы каждый нашел что-то свое», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Программа пройдет и в парке имени И. А. Лямина. В субботу и в воскресенье для жителей организуют спортивную разминку и эстафету, а также развлекательную программу и творческий мастер-класс.

Мероприятия могут посетить все желающие без возрастных ограничений.