Парки Черноголовки обработали от клещей

В округе завершился комплекс плановых мероприятий по акарицидной обработке территорий, направленных на профилактику распространения клещей и обеспечение эпидемиологической безопасности жителей. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Обработка была проведена с использованием современных препаратов, прошедших необходимую сертификацию и признанных безопасными для окружающей среды. В администрации округа отметили, что акарицидная обработка является важной частью сезонных мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности и направлена на снижение риска укусов клещей и, как следствие, предотвращение распространения заболеваний, переносимых насекомыми.

Кроме того, в администрации порекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности и ограничить посещение обработанных территорий в день проведения обработки и в течение последующих 24 часов. Комплекс мероприятий затронул пять общественных зон: территорию, прилегающую к озеру «Южное», лесные массивы, расположенные вдоль Институтского проспекта, участки на Третьей улице, прибрежную зону озера «Южное», а также участки улиц Первая и Коммунальная.