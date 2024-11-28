Парки Богородского округа откроют зимний сезон в конце недели

Парки Богородского округа активно готовились к новому зимнему сезону. Уже в эти выходные жителей и гостей будет ждать большая праздничная программа.

Утро субботы начнется с традиционными легкоатлетическими забегами в Центральном парке. В полдень сразу в четырех парках округа пройдут игровая и творческая программы для детей. Юных гостей ждут в Центральном, Глуховском и парках «Роща» и «Липовая аллея»

Воскресенье, по словам организаторов, станет одним из самых ярких и запоминающихся дней зимы. В 16:00 Центральный, Глуховский и парк «Липовая аллея», а в 17:00 парк «Роща» приглашают всех на открытие зимнего сезона.

Каждый парк подготовил торжественное открытие почты Дедушки Мороза, театрализованное представление, огненное шоу, зажжение новогодней иллюминации и выступление артистов. Всех желающих будут угощать горячим чаем и сладостями.