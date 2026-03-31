Парки Богородского округа подготовили программу весенних мероприятий

В парках Богородского округа на этой неделе запланирована серия занятий и спортивных программ. Жителей приглашают на тренировки, творческие занятия и семейный досуг в разных локациях.

Весенний сезон в парках округа набирает обороты. Программа охватывает несколько площадок и рассчитана на разные возрастные группы.

В среду в павильоне Центрального парка организуют занятия по основам живописи и классической скульптуры. Они начнутся в 17:00. В это же время продолжатся тренировки по спортивно-бальным танцам. К ним могут присоединиться все желающие. Участники объединения «Танцы Голд» занимаются по вторникам и четвергам.

Пятница станет днем, посвященным активному образу жизни. В Центральном парке состоится фестиваль «10 000 шагов к жизни». Участников ждут спортивные активности, прохождение дистанции и чаепитие. Старт запланирован на 10:30.

«Мы хотим, чтобы каждый смог найти для себя удобный формат активности и провести время с пользой», — отметили организаторы.

В субботу утро начнется с легкоатлетического забега от движения «5 верст». Он стартует в 9:00 в Центральном парке. В 12:00 в парках Глуховский, «Роща», «Липовая аллея» и Центральный пройдут игровые, спортивные и творческие программы для детей.

В воскресенье в 10:00 в Центральном парке запланированы занятия по нейрофитнесу. В это же время в Глуховском парке пройдет программа по стретчингу. Днем активность продолжится. В 13:00 в парке «Роща» проведут занятие по нейрофитнесу, а в «Липовой аллее» — мастер-класс по современным танцам. В 12:00 в нескольких парках округа вновь организуют детские игровые и творческие занятия.

«Такие мероприятия помогают объединить жителей и сделать отдых доступным для всех», — подчеркнули представители парковых служб.